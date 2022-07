O município fará a cobrança da passagem que será destinada para os cofres públicos - Reprodução/ internet

O município fará a cobrança da passagem que será destinada para os cofres públicosReprodução/ internet

Publicado 21/07/2022 13:59

Nesta quarta-feira (20), foi finalizado o processo de licitação para locação de ônibus em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. A empresa vencedora do trâmite foi a Auto Viação Salineira LTDA, que cumpriu todas as especificações do certame e ofertou menor preço por quilômetro rodado.

Com a iniciativa, o transporte público passa a ser gerido pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. A empresa deve garantir a quantidade de ônibus especificada no Termo de Referência. As demais empresas têm até 5 dias úteis para entrarem com recursos.



O município fará a cobrança da passagem que será destinada para os cofres públicos. Serão mantidas as linhas já existentes no município e o gerenciamento dos itinerários também será feito pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Diretoria de Transportes.

Os ônibus devem seguir as especificações descritas no Termo de Referência. O processo de licitação teve início no dia 8 de julho e foi prorrogado devido à necessidade de uma planilha aberta de custos. O objetivo foi promover mais transparência de custos.



Confira as linhas que serão disponibilizadas:



Baleia X Base (501 – Sudoeste X Boa Vista)

São Pedro X Alecrim

São Pedro X Retiro

São Pedro X Bairro São João

São Pedro X Balneário das Conchas

São Pedro X Jardim Primavera

São Pedro X Botafogo

São Pedro X Sapiatiba Mirim II

São Pedro X Farmácia Velha*

São Pedro X Rua do Fogo



A linha São Pedro X Farmácia Velha irá atender também aos moradores da Sergeira e Três Vendas.