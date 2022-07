Todos os aldeenses elegíveis podem procurar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, portando atestado médico, CPF, comprovante de residência e encaminhamento do Centro de Reabilitação, onde serão direcionados para as aulas - ASCOM de SPA

Os usuários do SUS em reabilitação podem participar de aulas gratuitas de hidroginástica em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A atividade é feita na piscina do Centro Municipal de Reabilitação, que passou por serviços de manutenção e adaptação. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras.

Os pacientes são acompanhados pela professora de Educação Física, Luciana Rodrigues Cavalcanti. “Trabalhamos com patologias pós-lesão, quando o cidadão faz o processo da fisioterapia e depois vem se readaptar para realizar os exercícios. Atendemos pessoas que foram encaminhadas à hidroginástica após alguma lesão, apresentando atestado indicando o tratamento”, explicou Luciana.

Geralda Maria Amâncio de Paiva, moradora do Jardim das Acácias, faz tratamento para artrose nos joelhos. “A hidroginástica me ajuda muito na recuperação. Quando não venho sinto muita dor, mas os exercícios me ajudam muito, também psicologicamente, pois é muito bom estar aqui. Eu gosto muito da professora, ela é tranquila e cuida muito bem da gente”, afirmou.

José Ricardo da Silva Fernandes, morador do bairro Estação, também participa das atividades. “Eu me trato desde que tive um AVC e estou gostando muito. As atividades têm me ajudado na locomoção e melhorando a respiração, pois mexe com todo o organismo. É muito bom mesmo”, declarou.

