São Pedro da Aldeia tem noite de concerto musical nesta quarta (17) - ASCOM de SPA

Publicado 16/08/2022 15:14

A programação do projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim segue levando música e entretenimento, de forma gratuita, para a população de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Nesta quarta-feira (17), os músicos Diego Feliciano e Sérgio Gabriel retornam ao palco da Casa da Cultura para mais uma noite de apresentação instrumental, trazendo uma seleção de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e de sucessos internacionais. O concerto começa às 19h e tem entrada gratuita, condicionada à lotação do espaço.



Intitulada “Música Sem Pressa”, a apresentação da dupla de instrumentistas Sérgio Gabriel (violino) e Diego Feliciano (violão) promete, mais uma vez, encantar o público a partir de um repertório variado, passando por canções de artistas nacionais, como Cartola, Djavan e Roberto Carlos, até sucessos internacionais eternizados na voz de nomes como John Legend e Christina Perri. O concerto vai contar, ainda, com a participação especial dos cantores Donati Fogaça e Shylanar Soares.

Sobre o evento:



Lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Edital de Chamamento Público nº 05/2022 – Concerto Gabriel Joaquim abriu inscrições nas categorias Artista Solo, Duplas e Bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura. Em São Pedro da Aldeia, a proposta da dupla foi uma das 10 contempladas no edital. O projeto abrange um total de 16 apresentações musicais, que acontecerão até o final do ano, sempre às quartas-feiras



A cada edição do concerto, são oferecidos 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação do espaço. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.