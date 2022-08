I Semana Decolonial do Patrimônio tem palestra nesta sexta (19) em São Pedro - ASCOM SPA

Publicado 19/08/2022 14:29





Parte da programação é a Palestra “Apropriação Cultural e a Tentativa de Apagamento das Questões Raciais de Manifestações Negras”, com Márcia Fonseca, que acontece nesta sexta-feira (19), às 18h, no Cine Estação.



Com Márcia Fonseca – Mulher preta, LGBTQIA+, Idealizadora, fundadora, ativista e responsável técnica, percussionista e coreógrafa do GRIOT Pesquisa, difusão e memória em tradições afro-brasileiras, Lic. em Educação Física, Especialização em História e Cultura Afro-brasileira, Graduanda em História. Docente efetiva da rede municipal de Educação de Cabo Frio.



De acordo com a historiadora Vanessa Dias, uma das organizadoras, a proposta do evento é fomentar estudos decoloniais, bem como contribuir para a preservação e resgate das memórias culturais e patrimoniais de São Pedro da Aldeia. “Falar sobre patrimônio vai muito além de construções, datas e nomes de supostos ‘grandes homens’ da história. É dar ênfase às tradições existentes em nosso território, como a pesca artesanal realizada em nossa Lagoa de Araruama, que há séculos é ensinada de geração em geração, tradição essa deixada pelos povos originários que habitavam nossa região. É também dizer não a romantização da colonização e questionar as crueldades cometidas pela Coroa com a justificativa de que foram feitas em nome de Deus, como o conceito de guerra justa. E, claro, sobre a nossa culinária, patrimônios naturais e tantas outras coisas incríveis existentes aqui em São Pedro da Aldeia. Tratar sobre esse tema não é possível sem a participação ativa da sociedade no debate. Então, deixo aqui o meu convite a todas as pessoas que sentem a necessidade de conhecer, questionar e compreender nossos patrimônios”, destacou.



Durante a Semana, os participantes inscritos tem a oportunidade de conhecer pontos turísticos e monumentos do Centro Histórico da cidade, como a Igreja Matriz, a Casa da Cultura e a Casa dos Azulejos, dentre outros, participar de palestras educativas no Cine Estação, além de fazer um passeio pelos patrimônios naturais aldeenses, como a Praia das Salinas e o entorno da serra de Sapiatiba Mirim. A programação inclui ainda oficinas voltadas à confecção de peças artesanais com fibra de bananeira e das bonecas de pano Abayomi.



Confira a programação completa da “I Semana Decolonial do Patrimônio”:



17 de agosto (quarta-feira)

9h – Café da Manhã Rural

Apresentação do evento com a participação da coletiva Gecay e Ivo Barreto, representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



14h – Oficina de confecções artísticas com fibra de bananeira, guiada pela instrutora Jaqueline Emília.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Inscrições gratuitas: WhatsApp (12) 98291-1609 (Mayara Árvore)



18 de agosto (quinta-feira)

15 – Rolé histórico pelo Centro da cidade, guiado pela historiadora Vanessa Dias.

Local: Ponto de encontro em frente à Casa da Cultura – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Inscrições gratuitas: WhatsApp (22) 99278-9093 (Vanessa Dias)



18h – Palestra “Relatos sobre um filho de pescador”, com Mário Márcio dos Santos Soares.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



18h30 – Palestra “Relatos sobre a pesca artesanal de São Pedro da Aldeia e a conexão com a Lagoa de Araruama”, com o pescador Ricardinho.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



19h20 – Palestra “O protagonismo dos indígenas no aldeamento de São Pedro de Cabo Frio (1617-1876)”, com Luiz Guilherme Scaldaferri.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



19 de agosto (sexta-feira)

9h – Passeio na Praia das Salinas, guiado pela bióloga e condutora ambiental Elizabeth Franco.

Inscrições gratuitas: WhatsApp (22) 98109-7845 (Elizabeth Franco)



14h – Oficina de confecção de bonecas de pano Abayomi, guiada por Andreia Fernandes.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Inscrições gratuitas: WhatsApp (12) 98291-1609 (Mayara Árvore)



18h50 – Palestra “Patrimônio ambiental aldeense”, com Elizabeth Franco.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



18h – Palestra “Apropriação cultural e a tentativa de apagamento das questões raciais de manifestações de culturas negras”, com Márcia Fonseca.

Local: Cine Estação – Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).

Entrada livre.



20 de agosto (sábado)

9h – Passeio no entorno de Sapiatiba Mirim, com a bióloga e condutora ambiental Elizabeth Franco.

Inscrições gratuitas: WhatsApp (22) 98109-7845 (Elizabeth Franco)



15h30 – Encerramento com grupo de estudos de Maracatu Ventaloras e outras intervenções artísticas.

Local: Praça Hermógenes Freire da Costa – Praia do Centro.

Entrada livre.