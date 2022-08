Músicos têm até sexta (19) para se inscrever em edital da Cultura de São Pedro - ASCOM de SPA

Publicado 18/08/2022 15:01

Os músicos instrumentistas que tenham interesse em participar do projeto “Orquestra Sons da Aldeia” têm até esta sexta-feira (19) para se inscrever no edital de Chamamento Público nº 11/2022, lançado pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro da cidade.



O Edital nº 11/2022 é destinado a seleção e contratação de músicos instrumentistas, pessoa física ou jurídica, para a composição do projeto "Orquestra Sons da Aldeia". Podem se inscrever trompetistas, trombonistas, saxofonistas, flautistas, clarinetistas, violinistas e cellistas, que tenham experiência mínima de três anos. Para as apresentações da Orquestra, será pago para cada músico um cachê de R$ 430,00. Os profissionais também serão solicitados para a aplicação de aulas práticas de música para jovens e adultos moradores da cidade, com cronograma a ser definido junto à Secretaria de Cultura, recebendo uma remuneração de R$ 10,58 por hora/aula. Além do edital para formação da orquestra, também seguem abertas as inscrições para o chamamento de artistas de Teatro, Circo, Dança e Música. Todos os candidatos, grupos e bandas aprovados nos processos seletivos receberão um cachê para a realização dos eventos e atividades culturais previstos nos editais. Para conferir as regras de participação, basta acessar este site.

No caso do Edital nº 12/2022, são aceitas inscrições de grupos musicais ou bandas com, no mínimo, quatro integrantes para apresentações de jazz, bossa nova, samba/jazz, jazz latino, MPB, samba, pop, pagode e outros estilos, com cachê de R$ 1.720,00; de grupos teatrais, grupos de dançarinos e artistas cênicos, com remuneração de R$ 1.215,00; e de músicos, incluindo cantores e instrumentistas, para apresentações solo, com pagamento no valor de R$ 430,00. Todos os proponentes devem comprovar atuação artística de, no mínimo, dois anos.

Para validar a inscrição, os candidatos devem anexar os seus currículos, release e portfólio, bem como o link do material artístico em formato de vídeo correspondente à sua proposta artística, nos formulários eletrônicos disponíveis no site da prefeitura (clique AQUI AQUI para acessar os formulários). O resultado final dos chamamentos públicos, com a listagem dos contemplados, será publicado posteriormente em Diário Oficial do Município.

A Casa da Cultura (sede da Secretaria) fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade. O atendimento para inscrições acontece das 9h às 12h ou das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2625-5167 ou pelo e-mail casadaculturapmspa@gmail.com.