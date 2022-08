PM recupera moto furtada em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

PM recupera moto furtada em São Pedro da Aldeia Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/08/2022 13:40

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, no final da noite desta terça-feira (16), no bairro Campo Redondo.

Conforma a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região, quando recebeu informações de dois elementos em uma moto Honda Titan de cor vermelha e sem placa teriam efetuado um assalto próximo ao Pronto Socorro Municipal.

O veículo com as mesmas características foi localizado na rodovia RJ-140, próximo a uma loja de departamentos, em direção ao centro da cidade. Os agentes deram ordem de parada e, em revista ao ocupantes, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta ao número do motor, a PM constatou que a motocicleta era produto de furto na área de Rio Bonito, em 2021.

O veículo e os acusados foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde a moto ficou apreendida e o piloto foi ouvido e liberado, sendo autuado por receptação culposa.