Publicado 22/08/2022 15:10

Os fãs do rock e do pop nacional e internacional têm programação certa para esta quarta-feira (24), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos recebe, a partir das 19h, a banda Ramona Rox para mais uma noite de apresentação do Concerto Musical Gabriel Joaquim. O projeto é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de levar música e entretenimento para a população. A entrada é gratuita e limitada à lotação do espaço.

Intitulada “Todos os Rocks por Ramona Rox”, a proposta musical da banda reúne uma seleção de sucessos nacionais e internacionais, além de canções autorais, interpretadas nas vozes potentes de Amanda Mattos e Romullo Carvalho (voz/violão). O show, em formato acústico, reverencia as diversas fases do pop/rock, passeando por clássicos nacionais e internacionais. Também compõem o grupo os músicos Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/batera) e Adriano Marcel (contrabaixo).

Em São Pedro da Aldeia, a proposta da banda foi uma das 10 contempladas no edital de Chamamento Público nº 05/2022. O edital abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura, que se estenderão até o mês de novembro.

Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras. A cada concerto são disponibilizados 60 lugares para o público, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.