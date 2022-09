O caso foi registrado na 125ªDP de São Pedro da Aldeia. - Sabrina Sá (RC24h)

Um motociclista identificado como Jackson de Oliveira Olegário, de 33 anos, morreu após colidir de frente com um carro modelo Mercedes em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (3), na RJ-40, no bairro do Vinhateiro. De acordo com testemunhas, Jackson trafegava na contramão quando bateu no veículo. Com o forte impacto da colisão, ele morreu na hora.



O motorista do carro não teve ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o corpo de Jackson foi removido para o IML de Cabo Frio.



O caso foi registrado na 125ªDP de São Pedro da Aldeia.