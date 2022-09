Ocorrência aconteceu na RJ-140, na altura do bairro Ponta do Ambrósio - Divulgação da PM

Publicado 14/09/2022 16:58

Uma equipe da Motopatrulha da Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com chassi adulterado, nesta terça-feira (13), na RJ-140, na altura do bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.



Segundo a ocorrência policial, uma guarnição estava em patrulhamento quando teve atenção voltada para a motocicleta XRE 300 de cor preta, sem placa, sendo conduzida por um elemento sem capacete.



Durante a abordagem, os agentes perceberam que a numeração do chassi e o motor estavam suprimidas. A guarnição conduziu o acusado juntamente com a moto a 125ªDP, onde o veículo ficou apreendido para perícia e o autor foi ouvido e liberado.