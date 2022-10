Política Costa do Sol

Presidente da Câmara de Cabo Frio declara apoio a Lula

Fato ocorreu nesta quinta (27), dia da última sessão antes das eleições no segundo turno. Vereador Miguel Alencar (UNIÃO) falava sobre a importância em exercer o direito ao voto quando vários parlamentares começaram a fazer o "22" com as mãos

