Adolescente é apreendido com drogas em São Pedro da Aldeia Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/11/2022 14:09

Um adolescente foi preso com uma carga de drogas no final da tarde deste domingo (6) no bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um elemento estaria vendendo entorpeces na Estrada dos Passageiros e que a carga estava escondida em um terreno.

Em diligência no local informado, os militares abordaram o acusado no momento em que o mesmo entregava algo a outro indivíduo. Com ele foi arrecadado R$ 20 em espécie. Em buscas no terreno, a PM encontrou 86 papelotes de cocaína, 58 pedras de crack e 60 buchas de maconha.

O menor foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.