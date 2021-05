Aulas presenciais estão suspensas em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 10/05/2021 18:57 | Atualizado 11/05/2021 07:52

Saquarema - A Secretaria Municipal de Educação de Saquarema informou hoje (10) a suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Educação. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a s atividades aconteciam de forma híbrida ( remota + presencial), mas a finalização do trimestre e a conclusão do planejamento escolar ocorrerá somente na forma remota de ensino. A previsão é de que as aulas presenciais retornem a partir do dia dois de junho.