ônibus de turismo é assaltado em Saquarema Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 18:52

Saquarema - Na noite desta segunda-feira (10) um ônibus de turismo foi assaltado quando passava pelo bairro do Rio Seco, em Saquarema. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens que fingiam ser policiais civis abordaram o ônibus e realizaram o assalto. Ainda de acordo com a PM, os homens usavam coletes da polícia civil.