PM prende gerente do tráfico de drogas do Morro do Urubu, em Sampaio CorrêaDivulgação

Publicado 25/09/2021 21:41

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (24), a Polícia Militar estourou uma boca de fumo em Saquarema, na Região dos Lagos.



O caso aconteceu no bairro de Sampaio Corrêa, quando os policiais, receberam uma denúncia anônima de que traficantes estariam atuando na localidade conhecida como Beco da Escada- Morro do Urubu.



No local, os agentes encontraram uma mulher sentada em uma cadeira, próximo dela, os policiais localizaram dois pinos de cocaína, no mesmo instante, o traficante Jefferson, conhecido como JF saía de casa quando foi abordado pelos agentes. O homem tentou fugir, mas acabou sendo revistado.



Ele confirmou que atuava como gerente do tráfico na localidade e mostrou onde escondia as drogas. No local, os agentes encontraram 100 pinos de cocaína, 1 celular e R$185 em espécie.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 124 DP, em Saquarema e posteriormente, para 118 DP, em Araruama.