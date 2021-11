Curso de capacitação aconteceu em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 03/11/2021 20:27

SAQUAREMA – Neste fim de semana, Agentes da Guarda Municipal de Saquarema participaram do 1º Curso de Ações de Ordem Urbana, que foi realizado no município de Iguaba Grande.



Ministrado pela Abrapam, o curso reuniu Guardas de diversas cidades da Região dos Lagos. A empresa criada em 2005, por militares da reserva das forças armadas tem o foco em experiências militares e treinamentos corporativos. Legalidade do uso da força, imobilizações táticas, defesa pessoal urbana, liderança operacional, foram alguns temas abordados durante o curso. A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades como Prefeitos, Secretários e Comandantes.



De acordo com a organização do curso, a capacitação e qualificação dos agentes da Guarda Municipal é de extrema importância proporcionando, de fato, uma melhor atuação nas ações e nos serviços prestados ao município.

