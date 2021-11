Publicado 03/11/2021 20:29

SAQUAREMA – Um acidente entre um caminhão reboque e uma bicicleta deixou uma pessoa ferida nesta terça-feira, 02 de novembro, no terceiro distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, por volta das 08h30, após uma manobra, a lateral de um caminhão reboque acabou atingindo um ciclista que passava pelo KM 53 da Rodovia Amaral Peixoto, na altura da Escola Municipal Clotilde de Oliveira.

Com o impacto da batida, o ciclista caiu no chão e precisou de atendimento médico. Os bombeiros foram acionados e o homem identificado como Orlando Batista da Silva, de 50 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. De acordo com a comunicação do hospital, o estado de saúde dele é estável.