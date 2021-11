Rickson Falcão conquistou o lugar na categoria Sub 14 - Reprodução redes sociais

Publicado 03/11/2021 20:48

Rafael Lutfy, que também competiu no mesmo evento, conquistou a terceira posição na mirim Sub-16 Reprodução redes sociais

Neste fim de semana, a cidade de Saquarema foi representada na 1ª etapa do estadual da FESERJ que aconteceu na cidade de Cabo Frio.Segundo a Associação de Surf de Saquarema, 4 atletas representaram a cidade em duas competições e se destacaram com ótimos resultados.Rickson Falcão, que vem chamando atenção como uma promessa da nova geração do Surfe, conquistou o primeiro lugar na categoria Sub 14 e o segundo lugar na Sub16. Rafael Lutfy, que também competiu no mesmo evento, conquistou a terceira posição na mirim Sub-16. Já Luana Paes, teve uma ótima performance e terminou a competição em 4° nas duas categorias, Sub-16 e Sub-18.Além dos atletas que competiram na Região dos Lagos, o município também foi representado no Litoral de Pernambuco. O longboarder Jeferson Silva, participou do Circuito Brasileiro na Praia do Nordestão e terminou em ficou em quinto luar. A competição aconteceu na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.