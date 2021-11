CRAS em Saquarema - Divulgação

CRAS em SaquaremaDivulgação

Publicado 18/11/2021 22:03 | Atualizado 18/11/2021 22:03

Com a inauguração da unidade do CRAS, no bairro de Bonsucesso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Saquarema modificou a área de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social no município.



Desta forma, o acesso da população ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social) fica mais próximo da residência de cada morador.



De acordo com a Prefeitura, nos próximos meses, novas unidades serão inauguradas, ampliando ainda mais o atendimento social em Saquarema.



Confira a abrangência por bairros:



Confira a abrangência por bairros Divulgação