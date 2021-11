Criadores do município recebem gratuitamente as doses da vacina - Divulgação

Publicado 18/11/2021 22:06

Saquarema iniciou a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa. Elaborada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em parceria com a EMATER-RJ, a campanha também conta com o apoio da Defesa Civil e da Guarda Ambiental.

Nesta edição, a Prefeitura está disponibilizando gratuitamente as doses da vacina, assim como os vacinadores, para os criadores do município. As doses estão disponíveis na sede da Secretaria de Agricultura, em Sampaio Correa.A vacinação contra a Febre Aftosa é de grande importância para desenvolver imunidade no rebanho e para dificultar a propagação do vírus no ambiente, fazendo dessa forma com que haja maior controle da doença, diminuindo o impacto negativo e consequências sociais e financeiras que a doença traz para o produtor.