Publicado 18/11/2021 22:11

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, realizará uma roda de conversa com palestras em comemoração ao Novembro Roxo. A campanha busca esclarecer a população sobre o Mês da Sensibilização da Prematuridade.

No dia 25 de novembro, às 14 horas, as equipes dos postos de Estratégia de Saúde da Família dos bairros Bicuíba, Barra Nova, Barreira e Rio Mole realizarão uma apresentação sobre a sensibilização da prematuridade e a descentralização do Teste do Pezinho.

A campanha Novembro Roxo busca disseminar informações sobre como prevenir o parto prematuro (o que nem sempre é possível) e falar sobre a falta de tratamento adequado, e sobretudo humanizado, que muitos recém-nascidos têm enfrentado mundo afora.