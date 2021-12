Obras fazem parte do projeto "Uma Praça em Cada Bairro" - divulgação

Publicado 27/12/2021 16:54

Saquarema, na Região dos Lagos, está realizando a construção de áreas de lazer em diversos bairros da cidade. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras Públicas aplicou grama sintética nos parquinhos que estão sendo construídos nos bairros da Turfa, Bonsucesso, Verde Vale e Rio Seco.

As novas áreas de lazer estão sendo construídas por meio do projeto "Uma Praça em Cada Bairro", que prevê a construção e revitalização de praças e outras áreas públicas em diversos bairros da cidade. os locais servirão como espaços de convivência, integração e promoção da saúde e contarão com parquinhos, academias, mobiliário, urbanização e iluminação.