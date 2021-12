Moto foi roubada em Iguaba - divulgação

Publicado 27/12/2021 17:09

Na manhã desta segunda-feira, 27, a Polícia Militar prendeu em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, um homem com uma moto roubada.

Segundo informações, os agentes realizavam uma operação no bairro de Ipitangas, quando avistaram 3 motociclistas em atitude suspeita. Ao notarem a presença da polícia, os homens tentaram fugir.

Após um cerco tático realizado pelos policiais da 4ª Cia, um dos homens foi capturado. Ele estava em uma moto Honda 160 de cor vermelha. De acordo com os dados da PM, a moto havia sido roubada no dia 23 de dezembro, no município de Iguaba Grande.

O suspeito foi encaminhado para a 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde o caso foi registrado e a moto devolvida ao proprietário.