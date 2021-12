Jovem que tentou salvar a irmã desapareceu na Prainha, em Saquarema - reprodução redes sociais

Publicado 26/12/2021 16:00 | Atualizado 27/12/2021 17:30

Na tarde deste domingo, 26, um adolescente desapareceu no mar de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o jovem de 17 anos estava na Prainha, no Centro de Saquarema, quando entrou no mar para tentar ajudar a irmã que estava se afogando. A menina foi resgatada pela equipe do Salvamar, mas o rapaz desapareceu.

Por volta das 15h40, o corpo de Bombeiros e uma equipe do Salvamar iniciaram as buscas pelo rapaz. Um helicóptero e uma moto aquática também estão sendo usadas no trabalho.