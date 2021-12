Saquarema oferece curso preparatório gratuito para o vestibular da UERJ - DIVULGAÇÃO

Publicado 29/12/2021 15:18 | Atualizado 29/12/2021 15:20

Os moradores de Saquarema, na Região dos Lagos que pretendem prestar vestibular para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ poderão contar com um reforço nos estudos. É que Secretaria Municipal de Educação abriu as inscrições para um curso preparatório voltado especialmente para o vestibular.

As inscrições já estão abertas e as aulas serão ministradas de 17 de janeiro a 18 de março, de segunda a sexta-feira, das 13:30h às 16:20h. O curso terá formato intensivo e o Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, unidade da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizará 100 vagas para quem tiver ensino médio completo e for morador de Saquarema. As inscrições podem ser feitas acessando o link https://forms.gle/JpJE2pgYRQeYVTXo6 e preenchendo o formulário UERJ – INTENSIVO – 2022.

Através dos 14 cursos gratuitos ofertados anualmente, em média, pelo Centro de Capacitação, desde a sua criação, em 2018, estima-se que cerca de 5.480 alunos, moradores da cidade, já tiveram a oportunidade de iniciar carreira em instituições sólidas e de renome ou ingressar em uma nova profissão.

“Já tivemos a oportunidade de formar milhares de alunos em cursos de capacitação e qualificação profissional. Outros tantos já foram aprovados em concursos públicos, pré-ENEM e carreira militar. O nosso Centro de Capacitação tem mudado a vida de muitos moradores e isso nos enche de orgulho e nos dá certeza de que estamos investindo corretamente na educação”, comemora a Prefeita Manoela Peres.