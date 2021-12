Acidente aconteceu na Prainha, em Saquarema - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Publicado 27/12/2021 17:39

Por volta das 06 horas da manhã desta segunda-feira, 27 de dezembro, os Bombeiros deram início ao segundo dia de buscas pelo jovem que desapareceu na Prainha, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O acidente aconteceu neste domingo, 26, quando o rapaz entrou no mar para tentar ajudar a irmã que estava se afogando. A irmã conseguiu ser resgatada pela equipe do Salvamar, mas o rapaz desapareceu no mar.

Para auxiliar nas buscas, helicóptero e motos aquáticas estão sendo usados por uma equipe de mergulhadores.