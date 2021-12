Uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero - DIVULGAÇÃO

Uma das vítimas precisou ser transferida de helicópteroDIVULGAÇÃO

Publicado 30/12/2021 18:00

Na tarde desta quarta-feira, 29, um acidente na RJ 106, em Saquarema, na Região dos Lagos deixou várias pessoas feridas. O caso aconteceu no km 58 na Rodovia Amaral Peixoto, na altura de Sampaio Corrêa.



Por volta das 14h, dois veículos acabaram colidindo quando seguiam pela rodovia. Com o impacto da batida 7 pessoas se feriram e precisaram de atendimento médico.



Os bombeiros foram acionados e um helicóptero chegou a ser utilizado no atendimento. Das sete pessoas feridas, uma pessoa com ferimentos graves, precisou ser transferida de helicóptero, as demais foram encaminhadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá com ferimentos leves.

Colisão entre veículos deixa 7 pessoas feridas em Saquarema DIVULGAÇÃO