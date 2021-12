Baleia de-Bryde é encontrada em Saquarema - divulgação

Publicado 30/12/2021 17:48

Na manhã desta quarta-feira, 29, o drone de uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, flagrou uma baleia da espécie de-Bryde, se alimentando num cardume de sardinhas a cerca de 200 metros da faixa de areia, na praia do Boqueirão.

Baleia da espécie de-Bryde é localizada na praia do Boqueirão, em Saquarema, na Região dos Lagos. #ODia pic.twitter.com/o2OQ3Ba6IJ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 30, 2021

A baleia de-Bryde, cujo nome científico é Balaenoptera brydei, foi catalogada em 1913, tem comportamento nômade e pode ser encontrada em águas tropicais e subtropicais, com temperatura entre 16 e 22 graus. As fêmeas, que são maiores do que os machos, podem chegar a 17 metros de comprimento e os filhotes nascem com aproximadamente 4 metros, pesando cerca de 700 kg.