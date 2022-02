Laura, 5 anos, posa com a plaquinha de corajosa após tomar a vacina contra a covid-19, no ESF de Bacaxá. - Divulgação

Publicado 08/02/2022 20:01 | Atualizado 08/02/2022 20:07

No último sábado,5, o município de Saquarema, na Região dos Lagos realizou o "Dia D" de vacinação infantil contra o Coronavírus.



Cerca de 1134 meninos e meninas de 5 e 11 anos, moradores da cidade. Acompanhadas de seus responsáveis, os pequenos corajosos tiveram a oportunidade de receber o imunizante em 17 postos de vacinação espalhados pelo município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a vacinação do DIA D, o município atingiu a faixa dos 40% do público-alvo infantil vacinado. A Secretaria informou ainda que, as crianças (com ou sem comorbidades), que ainda não receberam o imunizante, poderão ser vacinadas contra o coronavírus nos postos de saúde da cidade que participam da campanha.

Funcionando de 09 às 15 horas, pais e responsáveis poderão levar todas as crianças para serem vacinadas. Será necessário apresentar o comprovante de residência no ato da vacinação, além de documento de identificação do menor, como RG, CPF ou Cartão do SUS.



Os locais de vacinação infantil contra o coronavírus funcionam sempre das 09 às 15 horas, confira a agenda de vacinação da semana



07/02 - Segunda-feira: ESF Água Branca, ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e Associação de Surf;



08- 02 - Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia, ESF Mombaça;



09/02- Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá;



10;02 - Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e PU de Jaconé;



11/02 - Sexta-feira: ESF Rio Mole, ESF Palmital e ESF Bicuíba.



Fora dos dias de vacinação infantil contra o coronavírus, os postos de Estratégia de Saúde da Família funcionarão normalmente para testagens de SWAB e atendimentos de síndromes gripais.

