Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodução redes sociais

Publicado 07/02/2022 13:51

Um acidente entre um carro e uma moto terminou com um homem morto na noite deste domingo, 6, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o acidente aconteceu no KM 70, da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Bacaxá, quando o motociclista, após realizar uma ultrapassagem, colidiu com um carro que vinha no sentido contrário.

O motorista do carro não conseguiu desviar e acabou batendo na moto. Com o impacto da batida, o motociclista foi parar em cima do carro.

Os bombeiros foram acionados, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não se feriu.

A Polícia Militar foi acionada e uma perícia foi feita no local.