Aulão de Vôlei reúne dezenas de crianças na Praia de Itaúna - Divulgação

Publicado 05/02/2022 10:56

A Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol, realizou nesta sexta-feira (04) um aulão de vôlei para as crianças da cidade, na praia de Itaúna, durante a 1ª etapa do Circuito de Vôlei de Praia.A ação, que reuniu 150 crianças de 07 a 14 anos, também recebeu apoio do Banco do Brasil. Durante o evento, os jovens puderam aprender alguns fundamentos básicos de vôlei de praia, receberam um lanche especial, além de uma camiseta oficial do evento.Com muita diversão, conhecimento e espírito de equipe, as crianças puderam aproveitar uma manhã de verão de uma forma diferente “Para nós, foi uma ótima oportunidade de conhecermos melhor o esporte, além de assistirmos de perto os atletas profissionais”, contaram Ana Clara e Manoela, ambas de 14 anos, que participaram do aulão.De acordo com o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, ações como essa beneficiam diretamente na formação das crianças: “Esse aulão proporcionou muito mais que diversão e entretenimento aos jovens. Essa é uma grande oportunidade de incentivarmos nossas crianças a praticarem um esporte tão especial como o vôlei. Estamos trabalhando em novos projetos, para fomentar ainda mais as práticas esportivas em nossa cidade”, finaliza Castro.