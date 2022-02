Obras contemplam 3,5 quilômetros de vias no bairro. - Divulgação

Obras contemplam 3,5 quilômetros de vias no bairro. Divulgação

Publicado 05/02/2022 10:21

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim. Parte integrante do programa "Saquarema Não Para", as obras contemplam 3,5 quilômetros de vias no bairro.

Nesta primeira etapa, as equipes estão trabalhando na implantação de rede de drenagem, importante para evitar alagamentos na região. Após, será executado o preparo do solo para a efetiva pavimentação da via.

Além da drenagem e pavimentação, o programa "Saquarema Não Para" prevê a urbanização e instalação de iluminação de led, que oferece mais luminosidade e eficiência.

Obras contemplam 3,5 quilômetros de vias no bairro. Divulgação