Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo é inaugurada da Madressilva

Publicado 03/02/2022 16:33

Nome da escola é uma homenagem ao Vereador que faleceu de covid-19. Familiares receberam a homenagem. STHIVYNN MR

Na noite desta quarta-feira, 2, a Prefeitura de Saquarema inaugurou a Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, no bairro da Madressilva.Após obras de reforma e ampliação, a nova escola possui 11 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, salas administrativas e quadra poliesportiva.O nome da escola é em homenagem ao Ivan Melo, eleito vereador em Saquarema, sendo o mais votada na última eleição e que morreu de covid-19 antes de iniciar seu mandato.É uma honra e uma alegria muito grande, ter a oportunidade de homenagear uma pessoa que se dedicou e sonhou tanto em ver grandes melhorias em nosso município – disse a Prefeita, Manoela Peres.Podendo atender até 900 alunos, a escola ofertará turmas da creche ao 9° ano, além de turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos).Eu estava muito ansiosa para entregar essa Escola para as crianças, para a população. E ela ficou do jeitinho que a gente sempre sonhou – concluiu a Prefeita.Nesta quinta-feira, 03, mais uma escola será inaugurada. De acordo com a Prefeitura, desta vez a inauguração será daquela que será a maior escola do município: o Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo. Com capacidade de atender até 980 alunos da Educação Infantil ao Nono Ano do Ensino Fundamental e EJA, a unidade conta com 18 salas de aula, além de laboratório de informática, sala multiuso, auditório, sala multimídia, refeitório, vestiários, quadra poliesportiva e área administrativa.