crianças e adolescentes de 7 a 14 anos terão aulas com professores da CBV. - Divulgação

crianças e adolescentes de 7 a 14 anos terão aulas com professores da CBV.Divulgação

Publicado 03/02/2022 12:47

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai realizar na sexta-feira (04), a partir das 09h, o “Dia de Vôlei de Praia”. O evento, que consiste em um dia de aulas intensivas da modalidade, terá inscrições gratuitas e como público-alvo crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.





As aulas serão ministradas por professores da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, na arena montada na Praia de Itaúna para a disputa das categorias Aberto e Top 8 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Para participar, basta se dirigir à sede da Secretaria de Esportes, na Praça dos Pescadores, com cópias dos documentos de identificação da criança e do responsável.





Aberto e Top 8



A primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022 teve início na sexta-feira (28) com a disputa da categoria Sub-21, cujas partidas foram disputadas até o dia 30 de janeiro. As duplas Nico/Samuel, bronze no Mundial Sub-19 e atuais campeões brasileiros Sub-21, e Lara/Manu garantiram a medalha de ouro na categoria.

Desde o dia 02, está em curso a disputa das categorias Aberto e Top 8. A Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 14º lugar no ranking, além de dois convidados e oito parcerias classificadas pelo qualifying. Já a Top 8 é disputada pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. A competição tem início sempre às 08 horas e será realizada até o dia 06 de fevereiro. Por conta da pandemia de coronavírus, a entrada de atletas e torcedores nas arenas montadas em Saquarema só é permitida após a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19.