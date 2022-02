Crianças de 05 a 11 anos que possuírem alguma comorbidade terão prioridade - Divulgação

Publicado 03/02/2022 12:35

Com o objetivo de agilizar a imunização infantil com relação à Covid-19 no município, a Prefeitura de Saquarema promoverá no sábado (05) o “Dia de Vacinação Infantil” para crianças dos 05 aos 11 anos. Na ocasião, 17 postos de vacinação estarão aptos a atender somente a este público, das 09h às 14h, nos seguintes locais:

Associação de Surf

PU Jaconé

CAMIS

UBS Engenho Grande

ESF Bicuíba

ESF Bonsucesso

ESF Vilatur

ESF Água Branca

ESF Bacaxá

ESF Barreira

ESF Rio D’Areia

ESF Palmital

ESF Rio Seco

ESF Rio Mole

ESF Sampaio Corrêa

ESF Mombaça

ESF Barra Nova



As crianças de 05 a 11 anos que possuírem alguma comorbidade terão prioridade na vacinação e, para isso, basta apresentarem laudo médico que comprove a doença.

São consideradas comorbidade as seguintes enfermidades: Diabetes Mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão Estágios 1, 2 e 3, Insuficiência Cardíaca, Cor-pulmonale e Hipertensão Pulmonar, Cardiopatia Hipertensa, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, Doença Renal Crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down e Cirrose Hepática. A Prefeitura de Saquarema lembra que, assim como acontece com relação aos adultos e adolescentes, que é necessária a apresentação do CPF ou do cartão do Sistema Único de Saúde – SUS e da comprovação de residência no município para a vacinação das crianças dos 11 aos 05 anos contra a Covid-19.