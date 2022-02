Encontro 3 anos Jovem Cidadão Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 03/02/2022



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, abriu vagas para estudantes estagiários de Nível Superior dentro do Programa Jovem Cidadão. Alunos dos cursos de Administração, Direito, Licenciaturas em Educação Física, Artes Visuais, Letras/Literatura; além de Pedagogia e Licenciatura/Bacharelado em Turismo podem participar da seleção.

A seleção será executada por uma comissão criada por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. Caberá à comissão selecionar e avaliar os novos estagiários.

As inscrições serão gratuitas e efetuadas somente online no período entre às 8h do dia 04 de fevereiro às 20h do dia 07 de fevereiro de 2022, no site oficial da Prefeitura de Saquarema.

Para concorrer a uma das vagas de estágio o estudante interessado deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação em Instituição de Ensino de Nível Superior, ser morador do Município de Saquarema, não estar em exercício de cargo, emprego ou função pública de natureza definitiva ou temporária.

A duração do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de estudante portador de deficiência. Já a jornada de atividade de estágio educacional será de 6 horas diárias. Cada estudante também receberá uma bolsa estágio no valor de R$ 800,00.

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 09 de fevereiro de 2022, no quadro Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal de Saquarema, e no site.