Crianças participaram de um torneio com direito a distribuição de uniformes e medalhas. - Divulgação

Crianças participaram de um torneio com direito a distribuição de uniformes e medalhas.Divulgação

Publicado 04/02/2022 12:56

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece em Itaúna, recebeu a visita de crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Viva Vôlei, em Saquarema, nesta quinta-feira (03). Com uma proposta de iniciá-los à prática esportiva, através da educação e da socialização, o projeto promoveu um torneio entre os pequeninos com direito a distribuição de uniformes, medalhas e muita diversão.



Crianças participaram de um torneio com direito a distribuição de uniformes e medalhas. Divulgação

As inscrições para o programa estão abertas e crianças de 07 a 14 anos podem participar. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, através do telefone: (22) 99984-4441. O Viva Vôlei é uma parceria entre a Prefeitura de Saquarema e a Confederação Brasileira de Voleibol. O projeto é gratuito, com aulas ministradas por professores da CBV, e acontecem no Centro de Treinamento, em Barra Nova.As inscrições para o programa estão abertas e crianças de 07 a 14 anos podem participar. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, através do telefone: (22) 99984-4441.