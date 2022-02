Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ - Divulgação

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJDivulgação

Publicado 04/02/2022 12:46

Apesar da pandemia de Covid-19 e das restrições dela decorrentes, Saquarema fechou o período entre janeiro e dezembro de 2021 com o saldo de 866 vagas de trabalho criadas, conforme o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores de serviços, indústria, comércio e agropecuária, nos quais houve saldo positivo, foram os responsáveis pelo bom resultado. Dos doze meses apurados, julho e novembro foram os melhores, com saldo de 233 e 208 vagas criadas, respectivamente. O setor de serviços foi o que apresentou o melhor saldo anual, com 643 vagas criadas.



Mesmo com o estabelecimento de regras para poupar a população da infecção pelo coronavírus, a Prefeitura de Saquarema não parou e enfatizou a realização de uma quantidade significativa de obras de saneamento e benfeitorias capazes de melhorar a qualidade de vida dos moradores. Também incentivou, através de transparência e desburocratização, a criação de 924 novas empresas no município, e deu todo suporte possível aos produtores rurais, numa estratégia que acabou por contrabalançar as perdas sofridas pelo comércio, mais sensível à necessidade de circulação livre das pessoas.

“Ver dados oficiais que apontam a geração de empregos em um ano tão difícil nos mostra que estamos no caminho certo. Saquarema virou um grande canteiro de obras e uma cidade que apoia e incentiva o empreendedorismo. Continuamos trabalhando para que a cidade cresça e se desenvolva com oportunidades de trabalho, estudos, capacitação e ingresso no mundo empreendedor para todos os moradores”, afirmou Manoela Peres, Prefeita de Saquarema.

Obras, incentivos e contrapartidas sociais

A pandemia acabou por se constituir num fator que incentivou a administração pública a aprimorar sua atuação em vários segmentos, com ações capazes de possibilitar à sociedade contrapartidas, em atenção e cuidados, que acabaram gerando emprego e renda.

Ao fazer o dinheiro circular, através de ações que deixarão um legado permanente, como as obras de infraestrutura; criar o Cartão Família Saquaremense para a compra de mantimentos e remédios, que ajudou no sustento de mais de 19.000 moradores, o que equivale a cerca 20% da população; instituir serviços públicos gratuitos nas áreas de saúde, como o atendimento psicológico, inclusive remoto; e até mesmo ao ofertar cursos preparatórios e profissionalizantes, abrindo novas oportunidades sem custo para o cidadão, Saquarema conseguiu amenizar os efeitos da crise e preparar a sociedade local para o fim da pandemia e o início de um novo ciclo.

Com o tanto que foi construído em pleno período adverso, a tendência é que em 2022, com a pandemia mais controlada e o retorno dos já tradicionais eventos esportivos e das atividades culturais presenciais e, consequentemente, do turismo, essas benfeitorias sobressaiam ainda mais. Diante de um quadro mais favorável e com menos restrições, tudo aponta para a aceleração na economia, gerando riqueza e a melhoria da qualidade de vida.