Evento reunirá capoeiristas de vários grupos que atuam no município - Divulgação

Publicado 04/02/2022 13:22 | Atualizado 04/02/2022 13:28

Neste sábado, 5, acontecerá em Saquarema, na Região dos Lagos, o 1º Encontro Capoeira Saquarema, com o objetivo de resgatar e fortalecer as raízes da capoeira no município.

Organizado por capoeiristas renomados da cidade, o evento pretende reunir atletas, ex-atletas e simpatizantes da arte que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

De acordo com os organizadores, o encontro tem o intuito de reavivar a capoeira de Saquarema que muito foi prejudicada com a pandemia.

Reforçamos que o uso da máscara ainda se faz necessário durante todo o encontro.

A roda aberta aos capoeiristas e simpatizantes acontecerá, a partir das 18h, na Praça Antenor de Oliveira (Praça do Canhão), no Centro de Saquarema. O uso de máscara será obrigatório.