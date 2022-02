Prefeitura de Saquarema inaugura duas escolas no município ofertando mais 1.880 vagas aos moradores

O Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo conta com 18 salas de aula - Divulgação

Publicado 04/02/2022 15:33 | Atualizado 04/02/2022 15:34



A Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, conta com 11 salas de aula Divulgação

As escolas A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou duas novas escolas no município: a Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, em Madressilva, e o Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, na Basiléa. Construídas com o objetivo de atender à demanda existente e diminuir a fila por vagas, nas duas unidades poderão estudar 1.880 alunos, da Educação Infantil (creche e pré-escola) ao 9° ano do Ensino Fundamental, além de turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Após obras de reforma e ampliação, a Prefeitura inaugurou, na quarta-feira (2) a Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, que conta com 11 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, salas administrativas e quadra poliesportiva. Podendo atender até 900 alunos, a escola foi totalmente remodelada e segue o novo padrão educacional e arquitetônico do município.



Nas duas unidades poderão estudar 1.880 alunos, da Educação Infantil (creche e pré-escola) ao 9° ano do Ensino Fundamental Divulgação

A segunda inauguração da semana foi na Basiléa. A Prefeitura de Saquarema entregou, na quinta-feira (3) a maior escola do município: o Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo. Com capacidade de atender até 980 alunos da Educação Infantil ao Nono Ano do Ensino Fundamental e EJA, a unidade conta com 18 salas de aula, além de laboratório de informática, sala multiuso, auditório, sala multimídia, refeitório, vestiários, quadra poliesportiva e área administrativa. "Homenageamos o ex-vereador Ivan Melo nessa escola maravilhosa. A população da Madressilva terá uma unidade de ponta, que poderá atender aos alunos com conforto e segurança. Uma escola moderna e que será modelo na nossa cidade", informou o Secretário Municipal de Educação, Antonio Peres Alves.



Prefeitura de Saquarema inaugura duas escolas no município ofertando mais 1.880 vagas aos moradores Divulgação

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, outras inaugurações serão realizadas nas próximas semanas, com a previsão de entrega de novas Casas Creche. As aulas em toda a rede municipal de educação de Saquarema terão início na segunda-feira (07) "Esta foi uma escola muito sonhada. A Basiléa e toda comunidade do terceiro distrito estavam ansiosos por esta nova escola, que mais parece uma universidade. Estamos oferecendo toda a estrutura educacional possível para as crianças, que contarão com uma escola moderna e com ferramentas tecnológicas e educacionais", completou a Prefeita Manoela Peres.