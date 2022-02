Helloá de Oliveira, 6 anos é vacinada contra o coronavírus em Saquarema/RJ - Divulgação

Publicado 07/02/2022 12:56

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a semana realizando, diariamente, a vacinação das crianças de 5 e 11 anos moradoras da cidade. Meninos e meninas (com ou sem comorbidades) dessa faixa etária poderão ser vacinados contra o Coronavírus nos postos de saúde que participam da campanha. Será necessário apresentar o comprovante de residência no ato da vacinação, além de documento de identificação do menor, como RG, CPF ou Cartão do SUS.



"Após a realização do Dia D de vacinação infantil, no último sábado (05), no qual vacinamos 1134 crianças, decidimos abrir a vacinação para todas as faixas etárias. Estamos na faixa dos 40% do público-alvo infantil vacinado e estamos empenhados em aumentar ainda mais esse índice", informou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira.

Meninos e meninas (com ou sem comorbidades) poderão ser vacinados nos postos de saúde que participam da campanha. Divulgação



Locais de vacinação





Os postos de vacinação infantil contra o coronavírus funcionarão nos seguintes dias e locais, sempre das 09h às 15h:



Segunda-feira: ESF Água Branca, ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e Associação de Surf;



Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia, ESF Mombaça;



Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá;



Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e PU de Jaconé;



Sexta-feira: ESF Rio Mole, ESF Palmital e ESF Bicuíba.





Em dia de vacinação infantil, alguns postos de saúde não atenderão aos casos de Síndrome Gripal, não realizarão testes SWAB de antígeno e nem farão a aplicação de vacina para maiores de 12 anos. É importante ressaltar que essa medida é necessária para evitar aglomerações nas unidades de saúde, bem como evitar a exposição das crianças aos pacientes com sintomas de coronavírus. Nos dias em que não houver vacinação infantil contra o coronavírus, os postos de Estratégia de Saúde da Família - ESF funcionarão normalmente para testagens de SWAB e atendimentos de síndromes gripais.