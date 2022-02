Alunos de Turismo, Administração, Jornalismo e Educação Física, auxiliaram a produção da competição - Divulgação

Alunos de Turismo, Administração, Jornalismo e Educação Física, auxiliaram a produção da competição Divulgação

Publicado 08/02/2022 20:16

Estudantes universitários do Programa Jovem Cidadão, da Prefeitura de Saquarema, fizeram bonito durante a realização da 1ª Etapa do Circuito de Vôlei de Praia, em Itaúna, entre os dias 03 e 06 de fevereiro. Graduandos de Turismo, Administração, Jornalismo e Educação Física, participaram de atividades da competição, dando suporte às equipes técnicas das Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e Turismo e a de Comunicação da cidade.

Durante o evento, os jovens realizaram atendimentos no stand da Prefeitura, onde tiveram a oportunidade de apresentar os atrativos turísticos e culturais da cidade, conseguiram acompanhar de perto as agendas esportivas que aconteceram na arena do evento, além de contribuírem na cobertura jornalística do circuito.

Foram dias bastante produtivos, que enriquecerem o conhecimento pessoal e profissional dos jovens: “Para nós, foi uma ocasião ímpar poder participar de um grande evento como esse, representando e apresentando a nossa cidade para tantas pessoas. Saímos daqui com a sensação de dever cumprido e muito felizes pela grande oportunidade”, explicou Felipe Paz, estagiário de Turismo.

Para Rafaela Antico, estagiária de jornalismo, foram dias em que pode vivenciar de perto as atividades da profissão que escolheu seguir: “Eu tive a oportunidade de participar ativamente da cobertura do evento, desde bastidores, jogos, premiações e entrevistas. Agradeço a oportunidade e o suporte que a Prefeitura de Saquarema nos deu. Estou muito feliz”, avaliou a jovem.



Alunos de Turismo, Administração, Jornalismo e Educação Física, auxiliaram a produção da competição Divulgação

O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, destacou a importância da presença dos universitários durante a realização do evento: “Eles agregaram valor às atividades propostas durante o circuito. Demonstraram capacidade e empenho em tudo que foi proposto. Tenho certeza que serão profissionais bem sucedidos em suas profissões e já demonstraram um enorme comprometimento em aprender e contribuir ao máximo com as suas atribuições”, elogia o Secretário. O Programa Jovem Cidadão existe há mais três anos no Município. Mais de 300 estudantes já passaram por ele e viram no mesmo uma grande possibilidade de iniciar suas carreiras: “Participar da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é uma grande forma de contribuir para o aprendizado e para o futuro profissional desses jovens, que estão cada vez mais integrados e participativos”, explica o Coordenador do Programa Jovem Cidadão, Willy Coutinho.O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, destacou a importância da presença dos universitários durante a realização do evento: “Eles agregaram valor às atividades propostas durante o circuito. Demonstraram capacidade e empenho em tudo que foi proposto. Tenho certeza que serão profissionais bem sucedidos em suas profissões e já demonstraram um enorme comprometimento em aprender e contribuir ao máximo com as suas atribuições”, elogia o Secretário.

Para participar do Programa Jovem Cidadão, fique de olho nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema e acompanhe os Editais de Chamamento Público para convocação de novos estudantes.