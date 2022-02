Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ - Divulgação

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJDivulgação

Publicado 08/02/2022 20:27

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema, na Região dos Lagos, prorrogou até o dia 25/02/2022, o Edital de Convocação para Credenciamento de Associações, Organizações e Outras Entidades Representativas da Sociedade Civil em geral para compor o Conselho Municipal da Cidade.

O Edital leva em conta o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, lei complementar nº 71 de 2021, que em seu art. 246, estabelece a criação do Conselho.

De acordo com a Secretaria, cada entidade interessada indicará um único representante para ocupar a vaga de titular, com a indicação do respectivo suplente. As inscrições deverão ser feitas por meio de Processo Administrativo protocolado na Prefeitura e o resultado será publicado no dia 03/03/2022 no site da Prefeitura Municipal de Saquarema.