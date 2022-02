Cadela faz parte da equipe de buscas - Reprodução internet

O adestrador Russo e a cadela Toya no caso da turista Fabiane Fernandes Reprodução radiocabofrio.com.br

Neste fim de semana, a cidade de Saquarema enviou uma grande ajuda para auxiliar as equipes de buscas por vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Trata-se da chegada da pequena Toya, uma cadela da raça Golden Retriver e que ficou conhecida por ajudar a localizar o corpo de Fabiane Fernandes, turista de Florianópolis e que foi assassinada em Arraial do Cabo, em 2018.



Em Petrópolis, Toya já ajudou a localizar 3 corpos Reprodução internet

Por toda sua contribuição, Toya foi contemplada com uma medalha de honra ao mérito. Outra participação importante de Toya, foi a atuação em Minas Gerais, em 2019, quando auxiliou nas buscas as vítimas da tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho. Na ocasião, a cadela ajudou a localizar 6 corpos.Por toda sua contribuição, Toya foi contemplada com uma medalha de honra ao mérito.

Farejadora, a cadela foi levada por seu instrutor Willian Russo para ajudar na Região Serrana. Toya e outros cães foram levados para o Caxambu, um dos locais mais afetados pelas chuvas com muitos deslizamentos e pessoas desaparecidas. De acordo com os Bombeiros, o local ainda apresenta risco, já que o paredão de onde as pedras caiu apresenta rachaduras. Até o momento, Toya ajudou a localizar 3 corpos.