Saquarema, Região dos LagosDivulgação

Publicado 25/02/2022 11:44

A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira de carnaval) e 02 de março de 2022 (quarta-Feira de Cinzas).

Ficam garantidos, no entanto, o funcionamento dos serviços e atividades essenciais como atendimento médico de urgência nas unidades de saúde, limpeza urbana e ações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública referentes à Guarda Civil Municipal e à Defesa Civil, os quais funcionarão em regime de plantões.

Vale lembrar que a Prefeitura Municipal cancelou o carnaval em Saquarema, ficando proibida a realização de shows e eventos promovidos por blocos, escolas de samba e demais agremiações, permanecendo proibida a realização de desfiles carnavalescos em locais públicos ou privados, nos termos do Decreto nº 2.239 de 7 de janeiro de 2022. Será permitida a realização de música ao vivo ou mecânica em bares e restaurantes, no máximo até às 02:00h da manhã, sem pista de dança e com a apresentação do comprovante de vacinação.