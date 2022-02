Aulas acontecem na Praia de Itaúna - Divulgação

Publicado 24/02/2022 16:04

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, abriu nova rodada de inscrições para a Escolinha de Beach Soccer. Em funcionamento na Praia de Itaúna, a escolinha é voltada para crianças, de ambos os sexos, dos 07 aos 14 anos.

As aulas são fruto de parceria entre a Prefeitura e o Projeto Grão de Areia, criado pelo instrutor Marcelo Mendes (CBF, Conmebol e FIFA) e estão sendo ofertadas 48 vagas, gratuitamente, aos moradores de Saquarema. Com uma proposta pioneira de ensino e prática da modalidade, o projeto combina esporte e inclusão, com a participação de alunos portadores de deficiência auditiva.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, localizada na Praça dos Pescadores, no Centro de Saquarema. Na ocasião, deverão ser apresentados original e cópia do documento de identificação, declaração escolar e atestado médico para prática de esporte da criança ou adolescente. Já o seu responsável deverá preencher formulário correspondente e apresentar documentos comprobatórios.