Publicado 24/02/2022 17:14



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira, 24, alterações no atendimento do CAMIS em virtude do feriado e pontos facultativos de carnaval.

De acordo com a Prefeitura, o posto funcionará nos seguintes dias com os serviços abaixo descritos:

- Dia 03/03, quinta-feira:

Manhã: BCG + teste do pezinho;

Tarde: rotinas de vacina + Antirrábica Humana;

- Dia 04/03, sexta-feira:

Manhã: rotinas de vacina + teste do pezinho;

Tarde: rotina de vacina + Antirrábica Humana.