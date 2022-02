Tarifas intermunicipais em Saquarema recebem reajuste nesta terça - REPRODUÇÃO INTERNET

Publicado 28/02/2022 11:34

Nesta terça-feira, 01 de março, as tarifas das linhas intermunicipais na Região dos Lagos serão reajustas. O Departamento de Transportes Rodoviários do RJ (Detro-RJ) publicou uma portaria na sexta-feira (25), atualizando os preços dos ônibus intermunicipais. Com isso, a empresa Salineira, responsável pelo transporte de passageiros comunicou em suas redes sociais o aumento.

De acordo com a empresa, a passagem que custa R$5,70, passará para R$ 6,00

As linhas afetadas serão: Saquarema X Cabo Frio, Bacaxá X Cabo Frio, Bacaxá X Araruama e Cabo Frio X Sampaio Corrêa.