Animal foi encontrando no quintal de uma casa em Itaúna - Divulgação

Publicado 28/02/2022 10:45

Na última Sexta feira (25), os agentes foram acionados para resgate de cobra em uma residência em Itaúna. Ao chegarem no local, os agentes tiveram muita dificuldade de localizar o animal pois havia grande quantidade de folhas secas e entulho no quintal.Localizada, a cobra foi identificada: Tratava -se de uma Jiboia, com 9,1 kg e 2,76 metros. O animal foi resgatado e, constatado seu bom estado de saúde, solto na Unidade de Conservação RPPN Eldorado, no Distrito de Sampaio Correia.

Jiboia, com 9,1 kg e 2,76 metros é resgatada em Saquarema Divulgação

A Guarda Ambiental alerta à população para a importância de manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo domiciliar. Buracos, folhas secas, montes de pedras, pilhas de tijolos ou troncos ocos são utilizados como esconderijo por cobras. Restos de comida também devem ser eliminados do ambiente pois atraem ratos, principal alimento das cobras.Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato, através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail [email protected] , e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.