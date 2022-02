Projeto recebeu a visita de técnicos do SEBRAE - Divulgação

Publicado 26/02/2022 12:40

A Prefeitura de Saquarema recebeu nesta quinta-feira (24) a visita de uma equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, para avaliação do projeto Saquarema Viveiro da Vida, inscrito no Prêmio Prefeito Empreendedor - edição 2022.Na ocasião, foram realizadas mostras com os produtos rurais comercializados nas feiras. Foi feita a apresentação do Viveiro de Mudas, realizada visita ao laboratório de agricultura e à fábrica de adubo. Também foram visitadas 3 unidades produtivas: uma em estágio inicial de produção com a assistência técnica em operação, outra em processo intermediário com uso de máquinas e a terceira em estágio final de colheita. As atividades foram finalizadas com a entrega, à comitiva, de kit de reflorestamento, mudas produzidas no Horto Municipal e cópia do projeto.O Projeto Saquarema Viveiro da Vida foi iniciado em janeiro de 2021, com a implementação, pela Prefeitura, de ações voltadas para os pequenos agricultores com o objetivo de incentivar a produção agrícola e a recuperação da mata nativa. Estas ações resultaram na ampliação do projeto Viveiro de Mudas, já existente no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, cuja função principal era o cultivo de espécies nativas das restingas e matas de Saquarema, empregadas no plantio nos meios urbano e rural.

Projeto potencializa cultivo agroecológico resgatando a sustentabilidade e a autoestima dos pequenos produtores rurais Divulgação

Produtos são comercializados nas feiras livres da cidade Divulgação

Maquinários realizam a limpeza de solo, abertura de valas de drenagem, escavação de açude. Divulgação

O Projeto passou, então, a contar com o envolvimento de outras Secretarias e a prestar atendimento de forma mais completa a um número maior de pequenos agricultores. O resultado direto foi a potencialização do cultivo agroecológico em Saquarema, recuperando a autoestima e subsistência digna dos produtores rurais, além da sustentabilidade de suas atividades.Outro grande feito, até agora, do Projeto Saquarema Viveiro da Vida, além do aumento significativo da produtividade do empreendedor do campo, foi o reflorestamento da reserva legal existente no município, com cerca de 2 mil mudas plantadas nas áreas de preservação existentes nas propriedades rurais.Para o alcance desse objetivo, as soluções propostas foram a pesquisa sobre as melhores sementes e mudas para o processo de produção agrícola, o plantio adequado das sementes, o cultivo de mudas em viveiro e a distribuição inteligente dessas mudas. Além disso, foi ampliada a conscientização ambiental tanto dos produtores quanto da sociedade. E ao contrário do que acontecia, hoje o projeto conta com importante estoque de sementes e mudas capaz de atender a eventuais demandas represadas.Saquarema Viveiro da Vida já beneficiou cerca de 150 pequenos produtores rurais com a doação de 20 mil mudas para produção agrícola e até a cessão assistida de maquinário – trator para a limpeza de solo, abertura de valas de drenagem, escavação de açude. Os produtores contam, ainda, com a orientação técnica de especialistas da Secretaria de Agricultura quanto à escolha de sementes e mudas para o plantio. Também recebem mudas de espécies nativas para o reflorestamento de áreas presentes nas propriedades e contam com visitas técnicas acompanhando todo o processo de produção e o período de colheita.Para complementar o suporte aos agricultores no processo de produção, a Prefeitura adquiriu um triturador industrial que transforma em adubo orgânico todos os resíduos de podas de árvores da cidade, como galhos e folhas. O equipamento vem garantindo o fornecimento de adubo, sem qualquer custo, aos pequenos agricultores, e a certeza de uma colheita mais abundante e de qualidade superior.Já o apoio dos técnicos da Agricultura acontece até mesmo durante a comercialização dos produtos nas feiras livres da cidade, organizadas ou legalizadas pela Prefeitura, nas quais os produtores não pagam pelo uso das bancas. Outra parte da produção dos participantes do Projeto é absorvida pela própria Prefeitura, que abastece de frutas e legumes de qualidade os estabelecimentos educacionais municipais, para as refeições servidas às crianças de Saquarema. O poder municipal vem incentivando a formalização desses