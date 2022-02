Prefeita Manoela Peres anuncia moeda social Saquá de R$ 300,00 - Reprodução/ Instagram

Publicado 25/02/2022 13:09 | Atualizado 25/02/2022 13:20

Através de suas redes sociais, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres contou nesta quarta-feira, 23, que recebeu diversas denúncias de que estabelecimentos comerciais estariam aumentando os preços de produtos um ou dois dias antes da recarga do cartão Família Saquaremense, e, dias depois, voltando ao preço normal dos produtos.



De acordo com a Prefeita, diversos estabelecimentos credenciados no programa estariam cometendo essa prática abusiva. Uma equipe foi direcionada para verificar se as denúncias procediam e o fato foi constatado.



“Quando nós criamos esse cartão, o objetivo era ajudar as famílias que mais precisam de ajuda e fomentar a economia do município. Se isso continuar ocorrendo, nós vamos obrigados a descredenciar esses estabelecimentos e abrir para que as pessoas comprem em outros municípios.” – disse a prefeita.



A prefeita ainda fez um pedido aos moradores que fazem parte do programa Cartão Família Saquaremense.

“Quero pedir a vocês que usam o cartão, que cobrem destes estabelecimentos que vocês sabem que está acontecendo isso e que deixem de comprar lá, para que a gente não fomente este tipo de atitude aqui dentro do município” – falou Manoela.



Para encerrar, a prefeita deixou um recado aos proprietários dos estabelecimentos credenciados no programa.

“Peço mais uma vez o entendimento e o bom senso dos proprietários para que a gente não tenha que tomar esse tipo de atitude e descredenciar o seu estabelecimento e abrir para que as pessoas comprem em outro município” – pediu a prefeita.



Nos comentários, os moradores parabenizaram a atitude da prefeita e relataram que o problema acontece em supermercados de diversos bairros.